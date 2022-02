Marco Reus had er nog eens zin in: verbluffende statistieken tegen Mönchengladbach

Maco Reus leverde tegen Borussia Mönchengladbach een mooie prestatie af. Dortmund versloeg de ex-ploeg van Thorgan Hazard met 6-0. Reus had een voet in 5 van die goals. Hij werd tot man van de match verkozen met maar liefst 91 procent van de stemmen.

2 goals, 3 assists en 100 procent geslaagde dribbels. Het was wel de dag van Marco Reus, zondag. De Duitse aanvaller rolde Mönchengladbach bijna in zijn eentje helemaal op.

Dortmund had ook wel iets goed te maken na de blamage in de Europa League tegen Rangers. Die Borussen verloren in eigen huis met 2-4 van de Schotten. Kan Reus zijn Dortmund naar de volgende ronde loodsen in de terugwedstrijd op bezoek bij Rangers? Het zal allesbehalve eenvoudig worden.