Napoli, met Mertens in de basis, verliest punten tegen laagvlieger in Serie A

Dries Mertens & co hebben punten laten liggen op bezoek bij Cagliari. Napoli kon pas in de 87ste minuut gelijkmaken.

In de 58ste minuut maakte Pereiro de 1-0 voor Cagliari. Victor Osimhen wist in het slot nog een nederlaag te vermijden, maar een zege zat er niet meer in.

Napoli heeft nu drie wedstrijden op rij gelijk gespeeld. In de wedstrijden tegen Inter en Barcelona was dat een degelijk resultaat, maar tegen Cagliari hadden de Napolitanen wel op meer gehoopt. Cagliari staat op de achttiende plaats in het klassement terwijl Napoli mee wil doen voor de titel.

Ondanks het gelijkspel blijft Napoli derde, maar Inter kan wel verder uitlopen.