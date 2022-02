Belgisch jeugdinternational tekent eerste profcontract bij Franse tweedeklasser

Norman Bassette zette zijn eerste voetbalstapjes bij Sporting Charleroi. In de zomer van 2020 verliet hij Eupen voor de jeugdacademie van SM Caen.

In Frankrijk doet Norman Bassette (17) het voortreffelijk. De centrumspits, een Belgisch jeugdinternational, maakt het mooie weer bij het tweede elftal van SM Caen. Dit seizoen maakte de snelle spits ook al zijn debuut in de hoofdmacht van Caen, dat op dit moment op de veertiende plaats staat in de Ligue 2.

Bassette werd eerder deze week beloond voor zijn sterke prestaties. SM Caen schotelde Bassette een profcontract voor tot medio 2025.