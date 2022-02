Clubmonument blijft nog twee seizoenen aan boord bij Lommel SK

Glenn Neven zal de komende twee seizoenen bij Lommel SK voetballen, zo maakte de club op zijn verschillende kanalen bekend.

Het contract van Glenn Neven liep af, maar er waren al even onderhandelingen over een verlenging aan de gang. Neven speelt al sinds 2013 bij Lommel, goed voor bijna 300 wedstrijden en de aanvoerdersband.

Dat leek even af te springen, maar er is nu toch een overeenkomst. “Glenn is een voorbeeldige leider die de groep een grote hoeveelheid energie, intensiteit, enthousiasme en professionaliteit bijbrengt”, klinkt het bij Performance Director James McCarron.

“We zijn enorm onder de indruk van zijn toewijding en we zijn enorm verheugd dat hij een nieuw contract heeft getekend. Glenn zal zonder twijfel een fundamentele pijler zijn van ons toekomstige succes bij Lommel SK.”