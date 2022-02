Daar zijn de volgenden: Zweden weigert tegen Rusland te spelen in WK-kwalificatie

Eerder lieten Polen en aanvoerder Robert Lewandowski al weten dat ze in de barragewedstrijden voor het WK niet tegen Rusland zullen spelen, nu volgt ook Zweden hun voorbeeld.

Rusland neemt het normaal gezien op 24 maart op tegen Polen. Als ze die partij zouden winnen, volgt een finale tegen de winnaar van het duel Zweden-Tsjechië. Al lijkt de kans klein dat Rusland zelfs één partij kan spelen in de barrageronde.

"We vragen aan de FIFA om de barragewedstrijden van maart onmiddellijk te annuleren. Maar wat hun beslissing ook zal zijn, we zullen niet tegen Rusland spelen", was het vasteberaden statement van Zweeds bondsvoorzitter Karl-Erik Nilsson.