Tottenham weet opnieuw wat winnen is na magere reeks

Tottenham Hotspur heeft nog eens drie punten gepakt in de Premier League. Het was deze middag een maatje te groot voor de vijftiende in de stand Leeds United.

Na een 3 op 15 had Spurs deze middag geen moeite met Leeds United, na slechts 27 minuten spelen leek de wedstrijd al beslist. Doherty, met zijn eerste voor Tottenham, Kulusevski en Kane brachten de club uit Londen nog voor rust op een 0-3 voorsprong. In de slotminuten maakte Son er nog knap 0-4 van. Tottenham wordt zo zevende in het klassement. Tottenham zorgde overigens voor het 60ste tegendoelpunt van Leeds dit seizoen.