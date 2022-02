Wintertransfer Dusan Vlahovic brengt Juventus in zijn eentje terug in de titelstrijd

Dusan Vlahovic groeide namens Juventus op bezoek bij Empoli uit tot goudhaantje door twee keer te scoren. Daarmee hielp hij De Oude Dame hoogste persoonlijk aan een 2-3 zege. De Italiaanse media denken dat Juventus nog niet afgeschreven is in de strijd om de landstitel.

Na zes duels staat de teller zo op vier doelpunten voor de Servische topaankoop. In januari kwam Vlahovic voor om en nabij de zeventig miljoen euro over van Fiorentina. 'Vlahovic heeft alles', schrijft La Gazzetta dello Sport. 'Hij hoeft zich niet aan te passen, maar zijn ploeggenoten zouden er goed aan doen, als zij zich zouden aanpassen.'

Corriere dello Sport ziet een 'super Vlahovic' en schrijft dat 'Juventus weer in de running voor de Scudetto' is. Juventus is door de zege bij Empoli al dertien wedstrijden ongeslagen. Midweeks werd er gelijkgespeeld tegen Villarreal (1-1) en ook toen kwam de goaltjesdief tot scoren.

De huidige topscorer van de Serie A (twintig goals) verscheen na afloop voor de camera's van DAZN. "Een individu kan nooit het verschil maken zonder een team achter hem." De jongeling verwacht veel van de komende maanden. "Als we bij elkaar blijven en hard samenwerken, kunnen we tot geweldige resultaten komen."