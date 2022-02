Zweden, volgt Polen, en wil niet uitkomen tegen Rusland in de WK kwalificaties

In navolging van Polen heeft ook Zweden besloten dat het in de play-offs voor plaatsing van het WK niet tegen Rusland wil uitkomen. Dat heeft de Zweedse bond in een statement bekend gemaakt.

De Polen maakten al duidelijk dat ze in de halve finale van de play-offs voor het WK niet tegen Rusland willen spelen en ook Zweden heeft dat nu kenbaar gemaakt. Het Scandinavische land zou, mocht het zelf de halve finale van Tsjechië winnen, in de finale tegen de Russen uit kunnen komen. In het statement zegt bondsvoorzitter Karl-Erik Nilsson dat hij een beroep doet op de FIFA. "De illegale invasie in Oekraïne maakt alle voetbalcontacten met Rusland onmogelijk. We zouden de FIFA dan ook willen vragen om de play-offwedstrijden waarin Rusland zou spelen, af te gelasten. Wat ze uiteindelijk ook besluiten, wij gaan in maart zeker niet tegen ze spelen." Nilsson stelt verder dat hij niet gelooft dat de wereldvoetbalbond de oproep vanuit Polen en Zweden niet zal opvolgen. "Rusland mag niet meedoen zolang deze waanzin nog steeds plaatsvindt", zo klinkt het in de duidelijkst denkbare bewoordingen. SvFF´s besked: Herrlandslaget kommer inte att spela mot Ryssland – oavsett var matchen spelas.



Förbundsstyrelsen uppmanar samtidigt FIFA att ställa in de play off-matcher i mars där Ryssland deltar. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 26, 2022