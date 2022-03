Nooit gezien superbod van PSG om Mbappe te houden: eigenaar maakt er een erezaak van

De vraag die veel mensen bezighoudt: waar speelt Kylian Mbappe volgend seizoen. De Franse superspits heeft een aflopend contract bij PSG en Real Madrid en Barcelona trekken aan zijn mouw. Maar de Parijzenaars laten hem niet zonder slag of stoot vertrekken.

Volgens Le Parisien heeft PSG zijn aanvaller een superaanbieding gedaan. Hij zou zo'n 50 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Maar dat is nog niet alles: er zou ook een tekenbonus van 100 miljoen euro klaarliggen.

Dat is nog nooit vertoond voor een 23-jarige. Het jaarsalaris ligt nog vijf miljoen euro hoger dan het vorige aanbod van 45 miljoen dat Mbappe vorig jaar weigerde. Eigenaar Nasser Al-Khelaïfi wil Mbappe ten alle koste op het WK in Qatar - zijn thuisland - zien schitteren in het shirt van PSG. Het is dus een erezaak geworden. Al is het twijfelachtig of Mbappe de lokroep van de grote Spaanse clubs kan weerstaan.