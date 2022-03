Sef Van Damme tekent eerste profcontract bij Essevee

Sef Van Damme (19) plaatste zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. De doelman bindt zich al zeker tot 2024 aan Essevee.

Van Damme maakte vorig seizoen de overstap van Club NXT naar Essevee. De 19-jarige doelman werkte dit seizoen vooral zijn wedstrijden af bij de U21, maar trainde dagelijks mee met de A-kern. Afgelopen weekend, de thuiswedstrijd tegen Seraing, maakte Sef Van Damme voor het eerst deel uit van de selectie op het wedstrijdblad. Hij tekent een contract tot 2024 bij Essevee.

“Ik ben erg tevreden met het vertrouwen en de kans om me bij deze warme club verder te ontwikkelen” klinkt het bij Sef Van Damme. “Het is erg aangenaam werken binnen de huidige omkadering van staf en collega’s. Samen werken we elke dag hard om zo stappen te blijven zetten.”

“Na Bossut, Bostyn en Beernaert vervoegt, met Sef Van Damme, nu opnieuw een keeper van eigen bodem onze rangen” vertelt keeperstrainer Gianni De Vos. “Het potentieel van Sef zorgt ervoor dat hij zijn eerste profcontract bij Essevee kan ondertekenen.”