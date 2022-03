Liverpool houdt druk op Manchester City

De titelstrijd tussen Liverpool en Manchester City is volop aan de gang en beide houden de kloof klein. Liverpool ontving vandaag West Ham United en blijft druk zetten op Manchester City.

Liverpool wist dat het zaterdag niet voor een makkelijke opdracht stond, want met West Ham kwam toch de nummer vijf in de rangschikking op bezoek. West Ham wist vorig seizoen al te verbazen en doen dat kunstje nu weer over.



Liverpool trok uiteindelijk wel aan het langste eind. Halfweg de eerste helft viel het enige doelpunt van de wedstrijd, toen Mané een voorzet van Alexander-Arnold kon binnentikken. Beide teams kregen daarna wel nog kansjes om te scoren, maar uiteindelijk vielen er geen doelpunten meer. Liverpool laat zo zijn vierde clean sheet in vijf matchen noteren.

Zo blijft het verschil tussen Liverpool en Manchester City amper drie punten. Liverpool heeft nog een inhaalwedstrijd te goed waardoor de druk bij City morgen ligt in de derby tegen Manchester United.