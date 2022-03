🎥 Koni De Winter is terug bij Juventus en bewijst meteen zijn waarde

Koni De Winter maakte afgelopen weekend zijn wederoptreden bij de U23 van Juventus nadat hij enkele weken in de lappenmand lag met een schouderblessure.

De 19-jarige centrale verdediger nam het in de Serie C met Juventus op tegen Pro Sesto 1913. Koni De Winter mocht in minuut 85 invallen, maar was meteen van goudwaarde. In de slotminuten scoorde de jonge Belg het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Winter speelde dit seizoen al twee wedstrijden in de hoofdmacht van Juventus, telkens in de Champions League. In de Serie A kwam de belofte-international vooralsnog niet in actie.