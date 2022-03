Officieel: Rusland niet naar WK

Door de oorlog die Rusland gestart is, heeft FIFA beslist om Rusland uit te sluiten van het aankomende WK.

De Russen moesten zich nog kwalificeren via de kwalificatie play-offs. Daarin namen ze het op tegen Polen. Lewandowski en co mogen nu rechtsreeks door naar de laatste ronde om zich te kwalificeren. Polen speelt dan tegen Zweden of Tsjechië.

FIFA announce Poland will receive a bye to the World Cup qualifying final for path B and will face the winners of the match between Sweden and Czech Republic.



Poland were originally scheduled to face Russia in March pic.twitter.com/bhNOhMXXN4