Willem II grijpt in volle degradatiestrijd drastisch in: trainer ontslagen, technisch directeur op non-actief

Bij een ploeg in degradatiestrijd ligt vaak de trainer onder vuur. In Nederland heeft Willem II drastisch ingegrepen: zowel de samenwerking met trainer Fred Grim als die met technisch directeur Joris Mathijsen wordt beëindigd.

Onder Grim maakte Willem II een droomstart: het stond na zeven speeldagen tweede in de Eredivisie. Vervolgens begon de ploeg uit Tilburg echter aan een vrije val. Voorbije zaterdag kon er thuis niet gewonnen worden van rechtstreeks concurrent Heerenveen. Het bleef 0-0. Het signaal voor het bestuur van Willem II, dat momenteel vijftiende staat, om in te grijpen.

"het is een moeilijke beslissing geweest om in Fred zijn eerste seizoen al afscheid te nemen. De samenwerking van de spelersgroep, stafleden en overige medewerkers van de club met Fred is goed. Maar in het belang van de club en lijfsbehoud in de Eredivisie moeten we dit noodzakelijke en vervelende besluit nemen", zegt Jan van der Laak, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Willem II.

Tegenvallende transfers

Grim krijgt dus zijn ontslag, maar is niet de enige die het gelag betaalt. Technisch directeur Joris Mathijsen wordt op non-actief geplaatst na enkele transferperiodes met tegenvallende transfers. "Het valt ons zwaar om na bijna zes jaar waarin we lang, intensief en goed met Joris hebben samengewerkt, hem op non-actief te moeten stellen. Met de directeur en mens Joris hebben we al die jaren een erg goede relatie gehad."