Gentse helden kennen tweede jeugd: "Hij wordt alleen maar beter met de jaren"

Gent kende een heel moeilijk seizoensbegin, maar intussen heeft Hein Vanhaezebrouck de trein toch weer op de rails gekregen. De helden van 2015 speelden daarin een belangrijke rol.

Laurent Depoitre en Sven Kums zijn de voorbije weken steevast bij de uitblinkers geweest. "Laurent Depoitre was in zijn eerste jaar ook niet weg te denken uit de basis. Vorig seizoen sukkelde hij met een voetblessure. Nu is hij weer op niveau", aldus Michel Louwagie.

En Sven Kums legt weer regelmatig van die Gouden Schoen-prestaties op de mat. "Sven wordt beter met de jaren en heeft veel wedstrijden nodig. Voor hem is het misschien een gelukje dat er zoveel wedstrijden op de agenda staan."