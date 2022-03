🎥 Herboren Coutinho scoort alweer voor Aston Villa

Aston Villa speelt vandaag op het veld van Leeds in de Premier League. Philippe Coutinho wist wederom te scoren.

Vandaag staat Philippe Coutinho voor de achtste wedstrijd op een rij tussen de lijnen bij Aston Villa. De ploeg uit de Premier League huurt hem tot het einde van het seizoen van FC Barcelona. Bij de Blaugrana wist de voormalige speler van Liverpool echter nooit helemaal te overtuigen, ondanks dat ze wel 135 miljoen euro voor hem betaalden. Bij Aston Villa lijkt de Braziliaanse flankaanvaller zijn oude vorm beetje bij beetje terug te vinden.

De eerste wedstrijd begon Coutinho op de bank, maar daarna volgden zeven basisplaatsen. In de speeltijd die hij in de Premier League kreeg wist de Braziliaan nu al vier doelpunten te maken en deelde hij verder ook nog drie assists uit. Om even te schetsen, bij Barcelona speelde Coutinho in totaal mee in 16 wedstrijden en wist hij slechts twee keer te scoren en gaf hij geen enkele assist.