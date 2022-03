Ondanks vele goals als invaller: "Dessers volstaat niet als spits voor Feyenoord, ik vind hem geen vier miljoen waard"

Cyriel Dessers heeft de discussie over wie eerste spits moet worden bij Feyenoord weer helemaal opengebroken. Zijn concurrent, Bryan Linssen, staat al weken droog en Dessers scoorde als invaller wel. Maar Mario Been denkt dat Feyenoord voor volgend seizoen op zoek moet naar een nieuwe spits.

"Linssen staat nu echt al een hele tijd droog", zegt Mario Been in de Dick Voormekaar Podcast. "Maar voor die periode heeft hij het voor het elftal heel goed gedaan. Hij heeft elf goals gemaakt. Maar je zou nu wel een keertje kunnen kijken of Dessers de aangewezen man is om je net even wat verder te brengen."

Al ziet hij de Rotterdammers op termijn wel naar een andere optie zoeken. "Op de langere termijn vind ik ze allebei niet geschikt om Feyenoord verder te brengen. Dat is om de doodeenvoudige reden dat Linssen geen echte spits is. En als je Europees en in de competitie een rol van betekenis wil gaan spelen, zul je daar toch een echte goede spits moeten hebben. Dessers moet dan vier miljoen kosten, dat vind ik hem niet waard, dat zeg ik heel eerlijk. Dat is heel veel geld."