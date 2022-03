Welk effect heeft ingreep Britse regering? "Geen enkele kans dat Poetin nu zal plooien omdat Abramovich bij hem gaat klagen"

De Britse regering bevroor gisteren alle activa van Roman Abramovich en nog andere oligarchen in het Verenigd Koninkrijk. Voor Abramovich wel degelijk een slag, meent professor economie en Rusland-kenner Bruno Merlevede in GvA. Maar op de oorlog zal dit amper effect hebben.

“Dit gaat toch om een belangrijk stuk van zijn kapitaal, er is geen twijfel over dat hij dit zal voelen”, zegt professor Merlevede in GvA. “Tegelijk moet je zeggen dat de ­miljarden van een oligarch als Abramovich verspreid zitten over heel de wereld. Alles zit ­verankerd in allerhande offshore-constructies en ­ingewikkelde ­eigendomsstructuren. Het wordt moeilijk om dat allemaal te doorgronden.”

Maar Poetin zal er niet wakker van liggen dat zijn rijke landgenoten hier last van ondervinden. “Dat zijn geen twee dikke vrienden. ­Abramovich is net naar Londen uitgeweken toen Poetin aan de macht kwam om uit zijn weg te blijven. Abramovich is ook niet rijk ­geworden dóór Poetin. Hij heeft zijn fortuin vergaard na het ­uiteenvallen van de Sovjet-Unie en is rijk gebleven door zich niet met Poetin te bemoeien, dat wel. Maar er is geen enkele kans dat Poetin nu zal plooien omdat Abramovich en andere oligarchen bij hem gaan klagen over de ­sancties. Poetin heeft niet de ­minste schrik van die mannen.”