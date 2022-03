Fenomenale Cristiano Ronaldo bezorgt Manchester United de overwinning tegen Tottenham Hotspur

Manchester United moest zich dringend herpakken na de blamage tegen stadsgenoot City vorige week. Cristiano Ronaldo was er terug bij na een blessure en liet zich meteen gelden.

Na een dikke tien minuten haalde hij van buiten de zestien verschroeiend uit en de 1-0 verdween voorbij Lloris tegen de netten.



De terugkeer van Ronaldo kon echter de wankele defensie van United niet verdoezelen. Tien minuten voor rust gaven ze de voorsprong weer uit handen na een handsbal van Telles. De resulterende strafschop werd door Kane omgezet. Maar amper drie minuten later was daar weer Ronaldo. Deze keer stond hij op de juiste plaats om een assist van Sancho binnen te tikken.



Opnieuw gaf United zijn voorsprong in de tweede helft weg. Deze keer was Harry Maguire de de schuldige van dienst. De verdediger werkte een voorzet van Reguilon in eigen doel. Maar gelukkig kwam Ronaldo opnieuw zijn ploeg redden. Hij kopte acht minuten voor tijd een hoekschop tegen de netten en bezorgde zijn ploeg zo alsnog drie belangrijke punten in de strijd om de top vier, met zijn eerste hattrick sinds zijn terugkeer bij United.