Liverpool behaalt een historische mijlpaal in de Premier League

Liverpool won zaterdagmiddag van Brighton met 0-2. Dankzij het tweede doelpunt van de middag dat door Mohamed Salah werd gemaakt bereikt Liverpool een historische mijlpaal.

Liverpool behaalde zijn 8ste overwinning op rij in de Premier League. Zo blijven ze in het zog van leider Manchester City en blijft het verschil amper drie punten.

Aan deze overwinning zat nog een extra gouden rand. Zo bereikte Liverpool de historische mijlpaal van 2000 doelpunten in de Premier League. Dankzij het doelpunt van Mohamed Salah is Liverpool het tweede team dat 2000 of meer doelpunten maakt in de Premier League. Leider in het klassement is nog steeds Manchester United.