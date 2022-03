Gaat legendarisch 'Theatre of Dreams' onder de sloophamer? Man U-icoon denkt dat het de juiste oplossing is

Old Trafford, het stadion van Manchester United, moet dringend aangepast worden, want het voldoet niet meer aan de vereisten voor een Europese topclub. Een grondige renovatie is een optie, maar ook het volledig slopen van het 'Theatre of Dreams'.

Het meer dan 100 jaar oude stadion heeft al een paar opknapbeurten gekregen, maar zou nu grondig onder handen genomen worden. De concurrentie heeft al een paar gloednieuwe tempels en United wil niet achterblijven. Daarbij ligt dus ook een volledige sloop op tafel, al zou dat slechts een optie B zijn. Eerst willen de beleidsmakers onderzoeken of een volledige 'make over' de problemen zou oplossen. Het zou volledige gemoderniseerd moeten worden. Momenteel kunnen er 75.000 toeschouwers binnen, maar de accomodaties zijn daar niet op aangepast qua moderne ontwikkelingen. De fans zien een afbraak niet meteen zitten, maar icoon Gary Neville wel: "Ik denk dat het de juiste keuze is. In plaats van dat je geld blijft stoppen in Old Trafford, denk ik dat je beter een fonkelnieuw superstadion kan bouwen."





