'PSG leurt met Neymar bij Europese topclubs, maar... niemand zit te wachten op Braziliaan'

PSG wil af van Neymar. Het Franse hoofdstuk van de Braziliaan was nooit een onverdeeld succes en ook de Parijse fans zijn de aanvaller liever kwijt dan rijk. Enig probleem: niemand zit op hem te wachten.

Foot Mercato weet dat Neymar al bij diverse clubs is aangeboden. Het is niet zijn zaakwaarnemer, maar makelaars met een mandaat van PSG die met het dossier bezig zijn. Met andere woorden: PSG wil af van de Gouden Kanarie.

Al lijkt dat niet de gemakkelijkste opdracht te worden. Neymar heeft nog een contract tot medio 2025 in Parijs. Het spreekt dan ook voor zich dat PSG niet van plan om is om hem gratis te laten vertrekken. En dan spreken we nog niet over zijn jaarloon van een slordige dertig miljoen euro.

Niét gratis

FC Barcelona heeft die centen niet, Real Madrid gaat voluit voor Kylian Mbappé en Neymar heeft niet het profiel waar Engelse topclub naar op zoek zijn. In Italië zijn enkele geïnteresseerde clubs te vinden, maar niemand wil de gevraagde cijfers ophoesten voor de 30-jarige aanvaller.