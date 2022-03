Ajax-pineut van de avond kreeg steun, maar trainer weet ook: "Als hij komt, moet-ie 'm hebben"

Uitgerekend Andre Onana ging tegen Benfica in de fout bij de enige goal van de partij. De veelbesproken doelman bokste naast de bal en zag Darwin Núñez de bal in doel koppen.

"Miscommunicatie", zo noemde trainer Erik Ten Hag het. "Als hij komt, moet-ie 'm hebben." Na de match trok Onana meteen naar de kleedkamer en liet de ereronde over aan zijn ploegmaats. "Iedereen was teleurgesteld, hij natuurlijk ook. Maar er waren er wel meer diep teleurgesteld."

Kapitein Dusan Tadic probeerde hem wel een hart onder de riem te steken. "Onana heeft sorry gezegd, maar ik zei tegen hem dat het iets normaals was en dat we een team vormen. Wij zijn samen. Als hij niet naar voren was gekomen, dan was het ook een doelpunt geweest, denk ik."