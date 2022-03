Amadou Onana positief ondanks uitschakeling tegen Chelsea: "Niemand had verwacht dat we zouden overwinteren in de Champions League"

De aanvoerder van de nationale beloften viel op het uur in als centrale verdediger. Net als in de heenmatch bleek Chelsea ook woensdag te sterk voor de regerende Franse landskampioen.

Zo komt er een einde aan het Europees avontuur van Lille. Les Dogues kwamen nochtans op voorsprong tegen Chelsea, dat daarna het laken op ervaring naar zich toe trok.

"Als we met 1-0 de rust in zouden gaan, had het een andere wedstrijd kunnen zijn", aldus Onana. Diep in blessuretijd van de eerste helft scoorde Pulisic de gelijkmaker. "Geen mens had verwacht dat we met Lille in de 1/8ste finales van de Champions League zouden staan. We mogen trots zijn op het parcours dat we hebben afgelegd", aldus Onana na afloop.

Amadou Onana is van nature een centrale middenvelder, maar moest woensdag een rijtje lager depanneren. "Uiteraard is dat niet mijn voorkeurspositie, maar het is het collectief dat telt. Ik denk ook dat de coach de meest logische keuze heeft gemaakt. Ik heb er alles aan gedaan om de ploeg zo goed mogelijk te helpen."