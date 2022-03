Lukebakio hoopt bij Duivels weer vertrouwen te krijgen: "Zelden zo gelukkig als onder Van Bommel, nu is het... anders"

Dodi Lukebakio zit de laatste tijd meer op de bank dan hem lief is. Er kwam een andere coach bij Wolfsburg en de zaken veranderden: "Onder Mark Van Bommel was ik gelukkig", geeft hij aan. En toch hoopt hij er morgen bij te zijn als Roberto Martinez zijn selectie bekendmaakt.

Lukebakio is er nu 24, vader en veel volwassener dan in zijn beginperiode bij Anderlecht. Maar toch is hij niet tevreden. "Ik moet nog constanter presteren. Ik benop zoek naar stabiliteit. Tot nu toe was het allemaal te wisselvallig. Ach, je weet hoe het gaat in het voetbal. Als speler heb je niet altijd de controle over wat er naast het veld gebeurt", klinkt het in HLN.

"Ik heb de voorbije weken en maanden bewezen dat ik de ploeg iets kan bijbrengen als ik daar de kans toe krijg. Ik werd zelfs een paar keer verkozen tot Man van de Match. Ik ben gekomen toen Mark van Bommel hier trainer was. Hij gaf me vertrouwen. Zelden ben ik zo gelukkig geweest op een veld. Ik heb het best goed gedaan. Nu is het... (twijfelt)... anders."

Sinds Florian Kohfeldt in oktober werd aangesteld gingen zijn speelminuten drastisch naar beneden. De voorbije zes matchen kreeg hij er in vier zelfs geen minuut. ''Er zijn bij Wolfsburg een paar transfers gebeurd tijdens de winter. De jongens die zijn toegekomen, hebben een contract. Ik ben dan weer gehuurd."