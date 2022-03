Origi niet in wedstrijdselectie bij Liverpool: "Dat lijkt wel een grap"

Divock Origi was woensdagavond niet van de partij voor het duel tussen Arsenal en Liverpool.

Liverpool haalde het met 0-2 van Arsenal. Diogo Jota en Roberto Firmino zorgden voor de bezoekende doelpunten.

Van Divock Origi was geen spoor. Onze landgenoot zat niet in de wedstrijdselectie, maar dat had niks te maken met een schorsing of blessure.

Trainer Jurgen Klopp zat wel een beetje verveeld met de hele zaak. “Het hangt af van het moment en wie hoeveel minuten gespeeld heeft”, zei Klopp achteraf. “Het is ook de eerste keer dat we zoveel kunnen roteren.”

“Divock Origi zat vandaag niet eens in de selectie. Dat lijkt wel een grap, want als je hem op training bezig zou zien, zou je denken: 'Hoe kan je die thuis laten?' Maar dat is nu eenmaal de situatie.”