Adrien Trebel overtuigt niet bij Lausanne Sports: "Je kan niet zeggen dat Trebel een goede aanwinst is, maar wel de minst slechte"

Adrien Trebel besloot afgelopen winter om RSC Anderlecht toch tijdelijk te verlaten en aan de slag te gaan bij FC Lausanne Sport. Een groot succes werd dat echter nog niet.

Trebel moest de club van de degradatie zien te behoeden, maar wist de club voorlopig niet te helpen. Sinds zijn komst werd er nog steeds geen enkele partij gewonnen. Al ligt dat ook niet enkel aan hem. Volgens de Zwitserse journalist Robin Carrel heeft Lausanne Sport namelijk geen al te beste ploeg.

"De ploeg heeft het moeilijk om twee succesvolle passen na elkaar te geven", vertelt Carrel in La Dernière Heure. Dat hoopte het bestuur te kunnen verhelpen met enkele nieuwe aanwinsten in de wintertransferperiode, maar ook die overtuigen niet. Net zoals Trebel dus. "Je kan niet zeggen dat Trebel een goede aanwinst is, maar wel de minst slechte", aldus Carrel.