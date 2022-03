Spaanse kranten bejubelen Xavi, architect van wederopstanding Barça: "Hij is gekomen om een tijdperk te markeren"

Barcelona vernederde Real Madrid in eigen huis. Verbazing alom, want niemand die het verwacht had. Met enige voorzichtigheid zien de Spaanse kranten Barcelona zelfs weer meedoen voor de titel in de nabije toekomst.

"Een wonder dat niet langer onmogelijk is", aldus Marca, die hen zelfs dit seizoen nog zien meedoen ondanks een achterstand van 12 punten. "Barcelona moet de druk houden op Real Madrid. Ze komen sterker uit El Clásico, Xavi's hand is onmiskenbaar en het moraal gaat door het dak."

"Barcelona ontheiligt Bernabéu als vanouds", schrijft Diario Sport. "Ze dansten met hun eeuwig rivaal. In een seizoen waarin geluk erg duur is, werd het publiek tot zwijgen gebracht in Bernabéu zoals het vroeger gebeurde voordat de beslissende fase van het seizoen inging."

Xavi luidt een nieuw tijdperk in, meent El Mundo Deportivo. "Het was een historische show in Santiago Bernabéu. Bij het Clásico-debuut van Xavi als coach voegde Barça meer dan drie punten toe met het pak slaag van Real Madrid. Het liet zien dat de coach op het punt is gearriveerd een tijdperk te markeren."

Dat zag ook El Pais. "Barcelona heeft al eerder in Bernabéu de plek gevonden voor grote statements, voor het uitzetten van nieuwe lijnen en voor de bevestiging van een wederopstanding. Dat laatste was zondag het geval. Xavi's Barcelona vernietigde Real Madrid en deed dat met dezelfde honger als voor de bestuurlijke en financiële depressie om een wrede en trotse groet te brengen."