Na een jaar afwezigheid is Adnan Januzaj opnieuw van de partij bij Rode Duivels: "Meer maturiteit in mijn spel"

27 is hij ondertussen, Adnan Januzaj. De fijnbesnaarde linkspoot maakt voor het eerst sinds maart vorig jaar nog eens deel uit van de selectie van de Rode Duivels.

"Ik heb er lang op moeten wachten, maar ik ben blij om terug te zijn. En ik hoop ook aan spelen toe te komen, want ik doe niets liever dan voetballen. Ik probeer week na week te presteren bij Real Sociedad en dat is tot dusver aardig gelukt. Ik hoop altijd om geselecteerd te worden voor de Rode Duivels, maar de keuze is aan de coach. En die keuze respecteer ik", aldus Januzaj op de persconferentie van dinsdag.

Met zijn 27 jaar is Januzaj plots een van de ouderdomsdekens in de selectie. "Toch voel ik me geen ancien, daarvoor heb ik te weinig gespeeld bij de Rode Duivels. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat mijn beste jaren nog voor me liggen. Concurrentie is wat dat betreft geen probleem voor mij. Ik weet wat ik kan en heb vertrouwen in mijn capaciteiten."

Januzaj doet het voortreffelijk in Spanje. Zijn statistieken ogen magertjes, maar op tactisch en fysiek vlak heeft de ex-speler van Manchester United stappen gezet. "Mijn positiespel is enorm verbeterd in Spanje en de coach hamert op het defensieve werk. Dat maakt dat ik nu wat meer maturiteit in mijn spel heb. Bovendien train ik veel meer dan vroeger en werk ik nog apart met een personal coach. Die kleine details maken toch een groot verschil."

Het contract van Januzaj bij Real Sociedad loopt aan het einde van het seizoen af. De voorbije weken werd er al heel wat gespeculeerd over een mogelijke vertrek, zeker nadat Januzaj niet zo lang geleden overstapte naar 'supermakelaar' Mino Raiola. "Ach, ik ken hem al jaren, hoor. Ik kan eigenlijk niets kwijt over mijn toekomst. Er wordt veel verteld, maar daar trek ik me weinig van aan. In voetbal kan alles gebeuren, maar op dit moment ben ik bij Real Sociedad", besluit Januzaj.