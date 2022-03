🎥 Shirtjesdief toont berouw, Ajax zet mooie actie op poten met teruggegeven truitje

Antony kroonde zich afgelopen weekend tot matchwinnaar in de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Na afloop werd het shirt van de Braziliaan uit zijn handen getrokken door een fan, die daarna doodleuk wegliep.

De man in kwestie kwam in het oog van de storm terecht en bracht het shirt maandag dan maar terug binnen bij Ajax. "Ik heb ervoor gekozen om het shirtje terug te brengen. Na al die ellende ga je er toch anders over nadenken. Ik heb hier spijt van, maar wil het hier verder bij laten. Er staan al zoveel berichten op internet", aldus de dader bij RTL.

Niet veel later maakte Ajax bekend dat het shirt van Antony nu geveild zal worden voor het Emma Kinderziekenhuis, om de zorg voor ernstig zieke kinderen nog beter te maken.