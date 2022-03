Cobbaut komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Het beeld van mensen veranderen is moeilijk"

Parma onderhandelt met Anderlecht om Elias Cobbaut te kunnen houden. De verdediger moet zo'n 3 miljoen euro kosten. In een interview met La Dernière Heure komt hij terug op zijn periode in Brussel, die niet altijd positief was.

“Er waren tijden dat het me niet zo goed ging in België", zegt hij in de krant. "Mensen hebben een bepaald beeld van mij gekregen... Dat veranderen is moeilijk. In het begin had ik er een beetje last van, daarna leerde ik ermee leven. Het maakt niet uit wat mensen zeggen."

Cobbaut trok de deur bij Anderlecht achter zich dicht toen hij begreep dat hij amper nog kansen ging krijgen. “Aan het begin van het seizoen begreep ik het snel. Ik wist dat ik weinig speelkansen zou krijgen, zeker gezien de transfers en de opkomst van Hannes Delcroix. Je hoefde er geen tekening bij te maken. Of ik Anderlecht iets verwijt? Nee, als ik geen deel meer uitmaakte van de plannen, dan is dat zo. Ik heb nooit een probleem willen zijn. Je moet hard trainen en dan komt er een oplossing… En dat gebeurde ook. Hier speel ik elke minuut en ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze."