La Liga-baas reageert op veronderstelling dat Real Madrid twee supersterren gaat binnenhalen: "Misschien beter voor de concurrentiestrijd dat hij niet naar Real gaat"

Real Madrid kan deze zomer weer een elftal Galactico's gaan bouwen. Zowel Erling Haaland als Kylian Mbappé worden aan de Koninklijke gelinkt. Volgens La Liga-baas Javier Tebas zou het voor de concurrentiestrijd beter zijn dat ze niet alle twee in Madrid neerstrijken.

Ook Barcelona zou zich in de strijd om Haaland willen mengen als de deal met investeringsfonds CVC erdoor komt. "Als Barça deelneemt aan het CVC-project, is dat nog niet genoeg om Haaland te kunnen kopen", verzekert Tebas in AS. "De club zal eerst andere stappen moeten nemen om zichzelf in een betere financiële positie te manoeuvreren. Dan pas kan Barça zich zulke spelers permitteren."

De kans is dus groot dat Real de twee supersterren in één klap binnenhaalt. Ook Mbappé is op weg... "Alles wijst erop, maar op dit moment is het nog niet definitief", aldus Tebas. "Wat ik wel weet, is dat hij al maanden klaar zou zijn bij Paris Saint-Germain. Hopelijk kiest ook Haaland voor een Spaanse club. Voor de concurrentiestrijd is het misschien beter als dat niet Real is."

Toen Hazard en Bale werden binnengehaald, werd ook gezegd dat alles beter zou worden

La Liga zou er wel twee vedetten bijkrijgen en dat is niet slecht voor Tebas. Al bouwt hij nog enige voorzichtigheid in. "Toen Hazard en Bale werden binnengehaald, werd gezegd dat alles beter zou worden. Kijk wat er is gebeurd. Gelukkig is de voetbalwereld gecompliceerder dan wat we op papier zien."