Batshuayi kan zorgen even vergeten bij Duivels... Maar wat deze zomer?

Michy Batshuayi mag zich weer even gaan amuseren bij de Rode Duivels. Even de zorgen voor wat er deze zomer gaat gebeuren van zich afzetten. Want de spits is weer niet zeker waar hij volgend seizoen gaat spelen.

Volgens HLN is Besiktas niet van plan de aankoopoptie in zijn contract te lichten. Hij heeft er 12 goals en vijf assists in 34 matchen verzameld, maar de club staat pas achtste in de Süper Lig en Batshuayi verdient 125.000 euro per week. Daarvoor willen ze hem niet houden en Chelsea is niet van plan hem terug te nemen door de situatie waar ze zelf inzitten. Batsman heeft er nog een contract tot 2023, maar hoopt hem nu definitief te kunnen verkopen. Ze betaalden destijds nog 115 miljoen voor hem, maar geloven niet meer in zijn sportieve meerwaarde.