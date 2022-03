Baseggio ziet hét probleem bij Italië en daar staat ook geen oplossing voor klaar: "Je zag het ook al op het EK"

't Is geen geheim dat Walter Baseggio - zelf half Italiaan - verknocht is aan het Italiaanse voetbal. Dat de Squadra gisteren uitgeschakeld werd door Noord-Macedonië doet hem pijn, maar hij is ook hoopvol.

Italië heeft het natuurlijk aan zichzelf te wijten dat ze er niet bij zijn op het WK. Ze lieten het eerder ook al liggen tegen ploegen als Bulgarije. Maar de nieuwe generatie staat klaar, volgens Baseggio. “Deze Italiaanse generatie is sterk genoeg om dit te boven te komen. Op het EK werden al heel wat sterke jongeren geïntegreerd, en er zijn er nog een pak op komst. Ik zie de toekomst hoopvol tegemoet, maar de juiste keuzes zullen gemaakt moeten worden. Sommige jongens van de oudere garde zullen stilaan moeten afzwaaien", klinkt het in HLN. Terechte opmerking, maar Italië heeft ook geen Roberto Baggio of Gianluca Vialli meer rondlopen. Iemand die een match met één flits kon beslissen. Of iemand die garant staat voor doelpunten. "Op offensief vlak schiet Italië tekort, een probleem dat op het EK ook al zichtbaar was. Ze missen een doelpuntenmachine.”