Afscheidnemende Ángel Di María: "Bedankt voor de liefde die ik kreeg"

Ángel Di María (34) kondigde gisteren na de WK-kwalificatiewedsrijd tegen Venezuela zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Hij liet via een Instagram-post weten dat hij zijn laatste wedstrijd in eigen land heeft gespeeld.

Di María neemt dus zo hoogstwaarschijnlijk na het WK in Qatar afscheid van de nationale ploeg. Hij maakte in 2008 zijn debuut en speelde tot dusver maar liefst 121 wedstrijden voor Argentinië. De flankaanvaller van Paris Saint Germain was daarin goed voor 23 doelpunten, waaronder gisteren één tegen Venezuela. "Ik wil iedereen bedanken voor de liefde die ik kreeg" schrijft Di María in onderstaand bericht. "Vamos Argentina!"