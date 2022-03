Zlatan Ibrahimović komt opnieuw met straffe uitspraak

Zlatan Ibrahimović staat bekend om zijn zelfvertrouwen en nogal controversiële uitspraken. De Zweedse spits van AC Milan sprak met UEFA.com en trok opnieuw de aandacht.

Ibrahimović had het o.a. over zijn jeugd in het Zweedse Rosengård, de Champions League en zijn idolen. Wanneer hij de vraag kreeg hoe zijn toekomst er uitziet antwoordde hij het volgende: "Ik wil geen spijt hebben wanneer ik stop met voetbal door achteraf het gevoel te hebben dat ik nog verder kon. Ik wil zo lang mogelijk spelen. Ik blijf voetballen totdat ik zie dat iemand beter is dan ik, daarom dat ik op mijn veertigste nog speel" Ibra lijkt hier duidelijk te maken dat hij zichzelf nog steeds als de beste voetballer ter wereld beschouwt.