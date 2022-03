Eliot Matazo wil dinsdag de klus klaren in Denemarken: "Veel jongens mogen dromen van de Rode Duivels"

Met een 18 op 18 op zak gaan de jonge Duivels dinsdag op bezoek bij Denemarken. Een punt volstaat om een ticket voor het EK te bemachtigen, maar Eliot Matazo klinkt vol vertrouwen: "Wij zijn België: wij willen overal winnen".

Matazo vertrok op zijn zestiende van Anderlecht naar Monaco, waar hij vier jaar later tussen bank en basis pendelt. "Dat hoort bij voetbal, zeker als jonge gast. Soms is het moeilijk om te accepteren dat ik naast de ploeg val, maar ik besef dat ik nog veel te leren heb. Het belangrijkste is dat ik het vertrouwen van het bestuur voel. Mijn tijd komt nog!"

Wie weet dinsdag al! Dan gaat Matazo met de nationale beloften op het veld van Denemarken op zoek naar een EK-ticket. Een gelijkspel volstaat daarvoor, maar daar wil Matazo niet op speculeren. "Wij hebben de kwaliteiten om dinsdag te gaan winnen. Wij zijn België, wij beginnen elke wedstrijd met het gevoel dat we kunnen winnen. We hebben 18 op 18 gehaald en slechts één goal geïncasseerd."

"Veel van de jongens speelden al vaak samen bij de nationale jeugdploegen, wat maakt dat we een hechte groep hebben. Bovendien denk ik dat er veel jongens in deze ploeg zijn die mogen dromen van een plek bij de echte Rode Duivels. Een plaatsje op het EK kan een ideale kans zijn voor ons om ons verder in de kijker te spelen", besluit Matazo.