Higuain wil na zijn spelerscarrière niks meer met voetbal te maken hebben

Gonzalo Higuain ligt nog tot eind dit jaar onder contract bij Inter Miami. Na zijn carrière stopt het hoofdstuk voetbal helemaal.

De Argentijn Gonzalo Higuain zal na zijn carrière als speler geen andere functie in het voetbal opnemen. “Mijn toekomst ligt ver weg van het voetbal, heel ver weg. Ik zal nog genieten van het voetbal zolang ik speel, maar daarna wil ik heel veel afstand nemen”, zegt de spits bij televisiezender Univision.

Higuain is de vele misbruiken meer dan beu. “Ik heb gewoon het gevoel dat het niet mijn wereld is. Langer daarin doorgaan zou me kapot maken. Je bent als speler een wegwerpfles. Als die leeg is, gooien ze hem weg. Je bent interessant zolang je speelt. Daarna kijkt er niemand meer naar je.”

“De hatelijkheden, de afgunst, de jaloezie, het pronken en het constant beoordeeld en veroordeeld worden. Waarom zou ik me nog langer in zo'n bubbel begeven?”