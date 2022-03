📷 Dit is hem dan: de officiële wedstrijdbal op het WK: "Onze snelste ooit!"

Al Rihla betekent 'reis'. Het ontwerp is gebaseerd op de Arabische cultuur en architectuur. "De bal werd ontworpen op basis van data en tests in laboratoria, windtunnels en op het veld om de nauwkeurigheid en stabiliteit in de lucht te verbeteren", aldus Adidas.

De snelste en de duurzaamste... "Doordat er alleen inkt en lijm op waterbasis werd gebruikt bij de productie is het de meest duurzame WK-bal ooit."

1% van de netto-omzet van Al Rihla zal door Adidas doorgestort worden naar Common Goal, een collectief fonds dat investeert in maatschappelijke organisaties die de kracht van voetbal gebruiken om achtergestelde gemeenschappen een betere en inclusievere toekomst te bieden.

32 teams. 1 ball to make their dreams possible.​



Introducing Al Rihla, the Official World Cup 2022 Match Ball.​



Your journey starts now. ​



Exclusively available at adidas online and retail stores until April 12th. pic.twitter.com/uMys1dorIZ