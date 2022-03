Martinez stoomt Batshuayi nu al klaar: "Ik moest dat proces versnellen voor als we hem nodig hebben"

Opvallend: Roberto Martinez liet Michy Batshuayi twee keer starten terwijl spitsen als Christian Benteke en Divock Origi de minuten wel nodig hebben. Roberto Martinez gaf meer uitleg...

Benteke speelt al sinds eind januari niet meer bij Crystal Palace. Eens 23 minuten in de laatste zeven matchen en dat was het. "Ik wist niet of Christian wel een uur of zelfs 45 minuten zou aankunnen", aldus Martinez. "Dus heb ik ervoor gekozen om hem een halfuur met impact te laten invallen."

Maar sowieso ging Batshuayi spelen. Nochtans is die basisspeler bij Besiktas en heeft hij er met 12 goals en 5 assists tot nu toe geen slecht seizoen opzitten. Maar Martinez houdt hem achter de hand voor als er iets met Lukaku zou gebeuren. En hij heeft ook wat schrik voor wat er deze zomer met Batshuayi gaat gebeuren. Besiktas zou zijn aankoopoptie immers niet lichten.

"Ik ben heel blij met wat Michy doet. Ik wilde zijn samenwerking zien met andere profielen zoals Trossard, Januzaj, Vanaken... Michy moet klaar zijn voor het WK en ik wou dat proces versnellen voor als we hem als negen zouden nodig hebben."