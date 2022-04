Drazen Brncic wil in België blijven: "Maar vertrekken naar buitenland is een optie"

Na zijn vertrek bij Club Luik is Drazen Brncic nog steeds op zoek naar een nieuwe club om te trainen.

Twee weken geleden kwam er een einde aan het huwelijk tussen Drazen Brncic en Club Luik. "Ik vond het jammer dat ik de doelstelling van de club uit mijn stad niet kon waarmaken."

Wereld van het voetbal

"De wereld van het voetbal is duidelijk: op de dag dat je wordt aangeworven, weet je dat de kans groot is dat je als coach zal worden ontslagen."

"Nu volg ik Engelse lessen en werk ik veel in mijn tuin, maar ik zoek ook naar een nieuwe club. Mijn ambitie blijft in 1A kunnen coachen, maar ik sluit een vertrek naar het buitenland niet uit. Het is een optie."