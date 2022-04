OFFICIEEL: Belg verlaat Russische club na welgeteld nul gespeelde wedstrijden

In onderling overleg werd het contract van Boli Bolingoli bij de Russische eersteklasser Ufa ontbonden. Dat is opmerkelijk, want de ex-speler van Club Brugge was pas sinds februari op uitleenbasis vertrokken bij Celtic Glasgow.

De 26-jarige flankspeler kwam bij Celtic nauwelijks aan spelen toe en ging in Rusland op zoek naar speelminuten. Dat verliep niet volgens plan, want iets meer dan een maand na zijn komst stopt het avontuur voor Boli Bolingoli in Rusland alweer. De ex-speler van Club Brugge, STVV, Rapid Wien en Basaksehir kwam niet in actie bij Ufa, dat op de vijftiende en voorlaatste plaats staat in de Russische hoogste klasse. Bolingoli keert nu terug naar Celtic, waar hij tot medio 2023 onder contract ligt. 📝 Совместным решением расторгнут трудовой договор между ФК «Уфа» и бельгийским защитником Боли Болинголи Мбомбо.



В феврале нынешнего года Болинголи был арендован у шотландского «Селтика», но так и не дебютировал за нашу команду в официальных матчах. pic.twitter.com/gaKtY60Rr5 — ФК УФА (@UfaFc) April 1, 2022





