Luuk De Jong is niet beschikbaar voor topper tegen Sevilla

FC Barcelona speelt morgen thuis de kraker tegen de tweede in de stand Sevilla, maar zal dat zonder de Nederlander Luuk De Jong moeten doen.

De spits testte positief op het Corona-virus, maar ondervindt geen last, dat meldt zijn club via twitter. De Jong komt de laatste wedstrijden niet vaak aan spelen toe en zal dus ook tegen Sevilla niet in actie komen. Barcelona kan zondag op gelijke hoogte van Sevilla komen, mits het wint. Real Madrid is nog steeds de leider in Spanje met negen punten voorsprong op Sevilla.