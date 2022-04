Monaco heeft een beslissing genomen over de toekomst van Philippe Clement

Het draait niet vlot bij Monaco voor Philippe Clement. Na de winst tegen PSG is er wel wat ademruimte gekomen. Nu heeft de voorzitter een beslissing genomen over zijn toekomst.

AS Monaco beleefde interne onrust met het vertrek van Paul Mitchell, sportief directeur, en Oleg Petrov, vice-president. Het was afwachten wat Dimitri Rybolovlev in petto had voor Philippe Clément, De sportieve resultaten vallen nogal tegen sinds de komst Clement want Monaco staat maar 7de in de Ligue 1.

Clement zal naar verwachting echter tot het einde van het seizoen aanblijven. Dat meldt de Franse krant L'Equipe. Hij heeft nog een contract tot 2024 dus het zal bang afwachten worden wat het einde van het seizoen brengt.