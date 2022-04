Wolfsburg en Belgen naderen degradatiezone na zoveelste verlies in Bundesliga

Wolfsburg, met Sebastiaan Bornauw aan de aftrap en invallers Lukebakio en Vranckx, speelde deze namiddag tegen de nummer 15 van de competitie, Augsburg. Die Wölfe die sterk aan de competitie waren gestart met 12 op 12 zijn nadien volledig weggezakt in het klassement en naderen de gevarenzone.

Wolfsburg met slechts één Belg, Sebastiaan Bornauw, aan de aftrap stond om 15u30 oog in oog met Augsburg. Voor beide ploegen zijn de drie punten broodnodig om uit de gevarenzone te geraken. De geblesseerde Koen Casteels was niet aanwezig. Na slechts één minuut spelen was het al raak voor de thuisploeg. Ondanks het overwicht van Wolfsburg na het tegendoelpunt in de eerste helft gingen ze de kleedkamer opzoeken met een achterstand.

Bij de start van de tweede helft was Augsburg de gevaarlijkste ploeg en iets na het uur resulteerde dit in een nieuw doelpunt. In de hoop toch nog iets te kunnen rapen haalde Kohfeldt, de trainer van Wolfsburg, de ene Belg van het veld voor de andere. Bornauw werd kort na de tweede tegengoal gewisseld door aanvaller Lukebakio.

De aanvallende instructies van de coach leverden niets op en resulteerde uiteindelijk op een derde tegentreffer. Mads Pedersen schoot de 3-0 op het bord, over en uit voor die Wölfe. Een kwartier voor het einde werd Maximilian Arnold nog van het veld gehaald voor Aster Vranckx. Wolfsburg kon in de laatste minuten hier en daar nog een kans in elkaar knutselen, maar de afwerking ontbrak. De Belgen van Wolfsburg keren met lege handen terug naar huis en blijven met 0 op 9 achter op de 13de plaats. Slechts vier punten boven de gevarenzone.