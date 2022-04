Michy Batshuayi antiheld met Besiktas tegen leider Trabzonspor

Michy Batshuayi werd gisteren tijdens de wedstrijd bij de leider Trabzonspor de grote antiheld bij Besiktas. De Belg miste 20 minuten voor affluiten een strafschop tegen de koploper.

Bij een 1-0 achterstand kreeg Michy Batshuayi de kans om vanop de stip de gelijkmaker te scoren. Zonder succes, de topschutter van Besiktas trapte recht op de paal. Meteen na de gemiste strafschop werd Batshuayi van het veld gehaald voor Kenan Karaman. En nog geen minuut later was het wel prijs voor Besiktas via de Fransman Valentin Rosier. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 1-1.

De ploeg van Batshuayi blijft steken op een zevende plaats. Trabzonspor, met ex-Club Brugge speler Stefano Denswil, blijft autoritair aan de leiding in Turkije met 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Konyaspor.