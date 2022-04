Oranje international neemt het op voor Kalidou Koulibaly in de strijd tegen racisme

Atalanta verloor dit weekend met 1-3 van Napoli. Tijdens de wedstrijd ging een Atalanta-supporter duidelijk op een racistische manier tekeer tegen Koulibaly, die dit al vaker heeft meegemaakt op de Italiaanse velden. Een week eerder overkwam de Senegalees dat ook al tegen Hellas Verona."

De Roon is er helemaal klaar mee. "Het maakt me nog steeds verdrietig dat er racisme in het voetbal is", schrijft De Roon op Twitter. "Namens alle ECHTE Atalanta-fans en de mensen uit Bergamo wil ik mijn excuses aanbieden aan Koulibaly."

It still saddens me that there’s racism in football. On behalf of all the TRUE Atalanta fans and the people of Bergamo, I’d like to apologize to Koulibaly. pic.twitter.com/ZQGE4Hzqyn