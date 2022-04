Titelstrijd in Serie A dit seizoen blijft razend spannend: Napoli en Inter terug in het spoor van Milan

Dries Mertens lokte voorbije zondag de penalty voor de 0-1 uit, die Lorenzo Insigne feilloos omzette. Uiteindelijk omzeilde Napoli, dat momenteel 66 punten in de stand telt, de lastige klip naar Bergamo en won het comfortabel met 1-3 van Atalanta. Mertens werd uiteindelijk in minuut 88 gewisseld.

Milan liet, in zijn veelbesproken nieuwe tenue, daarentegen dure punten liggen: het kwam thuis, ondanks een resem aan mogelijkheden, niet verder dan een scoreloos-gelijkspel tegen Bologna. Alexis Saelemaekers bleef 90 minuten op de bank zitten.

Milan’s lead at the top of the table was cut to just one point after this disappointing stalemate with Bologna, despite 27 attempts on goal https://t.co/cuE4U2tCxp #MilanBologna #SerieATIM #Calcio