Opsteker voor Stijn Stijnen en co: 1B-licentie is een feit voor Limburgse club

Patro Eisden mag zo volgend seizoen in 1B uitkomen, al moeten de Limburgers zich de komende weken nog dat felbegeerde 1B-ticket proberen te bemachtigen.

Op dit moment staat het elftal van Stijn Stijnen op de tweede plaats in Eerste Nationale, drie punten achter koploper Dessel Sport. De Kempenaars vroegen evenwel geen licentie aan voor 1B en kunnen bijgevolg niet promoveren.

✅ Positive advice for the league 1B! (Second division)



The result of hard work by the whole team!



👉 https://t.co/fc9pTdY42Q



Forza Patro 🟣⚪️#forzapatro#vechtenenwinnen#patroeisden pic.twitter.com/YH6OthvI1i