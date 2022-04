Cyriel Dessers raakt gefrustreerd door zijn rol als invaller: "Ik ben Thierry Henry niet, maar ik verdiende meer krediet"

Cyriel Dessers viel opnieuw in bij Feyenoord en was ook meteen weer van goudwaarde.

Feyenoord Rotterdam en Slavia Praag speelden gelijk in de Conference League gisteren (3-3). Cyriel Dessers mocht op het uur van de bank komen om in te vallen. De Belgische spits was meteen weer beslissend door 10 minuten later de assist te geven aan de Argentijn Marcos Senesi.



"Ik dacht gisteren dat ik het vertrouwen zou hebben (nvdr: van zijn coach Arne Slot) en dat ik zou spelen. Ik hoorde pas na de persconferentie dat ik niet zou starten", aldus Dessers in Het Laatste Nieuws. "Ik wil gewoon heel graag naar de halve finale en ik zet het team altijd boven het individu. Orrie (Kökçü, via vrije trap in de 89e, noot van de redactie) scoorde vlak voor tijd. Het leek het ideale scenario, maar helaas niet. Natuurlijk wil ik het zelf nog beter doen, maar ik ben Thierry Henry niet. Zeker, in Europese wedstrijden is mijn waarde bewezen. In Praag, dus ja... dat is wat ik zoek", besloot Dessers.